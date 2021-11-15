«Настроение ретро»: Орбакайте в кукольном платье с пышной юбочкой появилась в гостинице «Космос»

Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками образом с кукольным платьем. Оно подчеркивало талию звезды и имело пышную юбочку выше колен.

Любопытно, что модель в стиле «леди лайк» имела довольно нехарактерный для нее принт граффити, воплотив в себе современный принцип составления гардероба единства и борьбы противоположностей.

Об этой актуальной тенденции ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модны приговор». Ведущая говорила, что идеально «подходящие» друг к другу вещи и элементы в одном комплекте – уже не в цене. А вот красиво соединять представителей «из разных опер» — как раз то, что надо.

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