«Стучать зубами по железу»: Элла Суханова из «Дома-2» поделилась забавным фото своей самостоятельной годовалой дочки

Экс-участница реалити-шоу Элла Суханова призналась, что ее наследница Эвелина — девочка с характером.

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова впервые стала мамой во втором своем браке. Летом минувшего года она родила дочку Эвелину.

Сейчас малышке год с небольшим, а она уже вовсю демонстрирует маме свой непростой характер.

Эвелина растет очень самостоятельной и не желает, чтобы ее кормили из ложечки. Девочка ест сама, превращая при этом в хаос все вокруг себя.

Элла Суханова поделилась в микроблоге фото дочери, на котором та запечатлена во время завтрака. Малышка лакомилась кашей и перемазала ею не только свое личико.

«Эта каша везде! И только так она ее ест. Никак по-другому. Ни суп, ни макароны, никакую другую еду она не дает себя кормить. И только взрослыми ложками и вилками соглашается. Это же так весело — стучать зубами по железу. Зубов, кстати, у нее уже 12 штук», — написала Элла Суханова под снимком Эвелины.

В кадре шкодная малышка предстала смеющейся и держащей чайную ложку в зубах. Маленькая наследница Эллы Сухановой умилила ее подписчиков, а звездной маме они пожелали крепких нервов.

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