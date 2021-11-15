«Оно с алкоголем!»: кокетливая мама Королевой в леопардовом наряде с бантом отведала мороженое «для взрослых»

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай по просьбе своих подписчиков знакомит с заведениями Майами.
Ранее она показала, как выглядит внутри супермаркет с русскими продуктами у них. А теперь ведущая решила провести видеоэкскурсию в необычном кафе, куда вход детям запрещен.
«А сейчас мы вам покажем чудо! У нас мороженое можно кушать только +21, потому что оно с алкоголем!» — сказала Людмила Порывай прежде, чем войти в помещение.
Мама Люда, облаченная в костюм с леопардовым принтом и бантом, заказала себе мороженое с виски. И оно весьма понравилось кокетливой звезде. Порывай заявила, что придет домой и сделает себе такое же сама.
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