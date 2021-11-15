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Стриженова в блузке с объемными рукавами и пышной юбке в пол предстала на публике с мужем

53-летняя телеведущая посетила премию вместе с возлюбленным. Она выбрала яркий образ для такого случая.

Стриженова в блузке с объемными рукавами и пышной юбке в пол предстала на публике с мужем
Екатерина Стриженова и Александр Стриженов. Фото: Globallookpress.com

Екатерина Стриженова уже давно работает на телевидении. Она ведет несколько передач, включая «Доброе утро». Также Стриженова играет в театре, но при этом она всегда уделяет свободное время семье и старается хорошо выглядеть.

Не так давно артистка отметилась в пальто на прогулке с внуком. А вот на работе она часто предстает в строгих костюмах и сдержанных платьях.

Увидеть Екатерину можно и на светских раутах. Недавно она отправилась на премию детского и юношеского танца. Телеведущая стала не только гостьей, но и ведущей мероприятия вместе с мужем Александром. Отметим, что в браке они состоят уже много лет. Пара считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.

Для такого случая Стриженова облачилась в эффектный наряд. Блузка с пышными рукавами сочеталась с длинной пышной трехцветной юбкой. Также она сделала высокую прическу и макияж с акцентом на глаза. А вот Александр был в костюме с бабочкой.

Екатерина Стриженова с мужем. Фото: instagram.com/irinanemolovskaya/

«Ведущие церемонии вручения национальной премии детского и юношеского танца при поддержке благотворительного фонда Илзе Лиепа „Весна священная“ Александр и Екатерина Стриженовы», — отметила визажист Ирина Немоловская.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядят супруги. «Красивая пара», «Ох, какой наряд», «Екатерина просто прелесть», «Самая элегантная пара», «Очень эффектно», «Как же они идеально подходят друг другу», «Это крутяк», «Катя, ну вы бутон цветущий», — прокомментировали пост подписчики.

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