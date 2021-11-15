Екатерина Гусева покрасовалась в платье с пышной юбкой в пол оттенка брусники

Актриса и телеведущая пустилась в пляс за кулисами программы «Романтика романса».

Актриса Екатерина Гусева в паре с певцом Евгением Кунгуровым ведет программу «Романтика романса», которую показывает в своих эфирах телеканал «Культура».

Теледива на этих концертах всегда предстает в роскошных платьях.

Екатерина Гусева поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлено, как она пустилась в пляс, находясь за кулисами программы «Романтика романса».

«Вот так ярко завершился сегодня осенний марафон съемок программы «Романтика романса». За два дня восемь концертов. Потрясающие артисты, музыкальные коллективы, живое исполнение и невероятная публика! Благодарим всех создателей, участников и наших зрителей! Ждем эфиров! Спасибо, Женечка!» — написала Екатерина Гусева под видео.

В кадре она предстала в роскошном платье брусничного оттенка с декольте, пышной юбкой и длиною в пол.

«Катюша, вы умопомрачительная! Такая красивая, женственная, нежная и одновременно сексуальная!», «Как всегда, огненный образ», «Роскошная Катя», «Мой идеал», — сделали комплименты Екатерине Гусевой ее поклонники.

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