Молодым на зависть: Долина красиво обнажила аппетитную грудь в прозрачной «завлекалочке» на нежном платье  

Декольте народной артистки показало в какой она великолепной форме.

Ларисе Долиной в сентябре исполнилось 66 лет, глядя на ее фигуру и лицо трудно поверить в эту цифру. Но оказалось, что молодость и бодрая красота сохранились и в линии декольте певицы.

Аппетитной грудью на зависть молодым народная артистка блеснула в розовом платье с прозрачной вставкой спереди, которая не смогла скрыть ее сочного бюста в кружевном белье.

Стоит ли говорить, что поклонники звезды были очарованы ее внешним видом. Блог Ларисы Долиной просто обрушился от восторженных комментариев.

«Лариса! Вы чудесно выглядите! Нарядная, милая, сама нежность и красота!», «Очень красивое платье!», «Очаровательная Лариса, мне бы тоже хотелось рассыпаться комплиментами к вам, вы действительно очень хорошо выглядите!» — восхитились люди в комментариях личного блога Долиной.

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