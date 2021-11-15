С акцентом на ножки: Пугачева в мини-платье с молнией и на каблуках отметила годовщину с Галкиным

Примадонна позировала с Максимом Галкиным в особенный день.

Алла Пугачева в этом году отпраздновала свое 72-летие. Многие отметили, что певица с возрастом стала только привлекательней.

Более того, она смогла похудеть, а так как артистка всегда следила за модой, ее образы зачастую выглядят современно. Алла Борисовна не боится подчеркивать достоинства фигуры. При этом она знает, что за мини-юбки ее могут осудить, но это не влияет на ее выбор.

Примечательно, что в последнее время Пугачева стала чаще выходить в свет. Она в сентябре повеселилась на празднике в честь Лизы и Гарри. Малышам исполнилось восемь лет.

15 ноября Максим Галкин решил поделиться новым фото. Он запечатлелся с женой в холле замка у больших панорамных окон. Юморист был в джинсах и джемпере песочного цвета.

А вот Примадонна нарядилась в черное мини-платье с молнией, которая стала изюминкой образа. Лаконичный наряд подчеркнул ее стройные ноги. Артистка также надела туфли на устойчивом каблуке и выпрямила волосы.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда. Многие посчитали, что супруги решили выйти в свет, так как в этот день у них годовщина отношений. Даже друзья одарили ее комплиментами.

«Неожиданно хорошо!» — отметила Анита Цой. «Какая красавица, наша Алла», — присоединилась жена Олега Газманова.

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