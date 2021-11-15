«Принцессочка! Не иначе!»: Лиза Арзамасова показала моложавую бабушку, которой далеко за восемьдесят лет

Актриса Лиза Арзамасова поздравила бабушку с дедушкой с 63-й годовщиной со дня свадьбы.

У актрисы Лизы Арзамасовой, судя по всему, прекрасные гены. В микроблоге она показала своих бабушку с дедушкой, обоим далеко за восемьдесят лет.

Оба выглядят прекрасно, стройны, подтянуты и с отличными овалами лица.

У пожилых людей пятнадцатого ноября большой праздник — годовщина свадьбы, с которой их и поздравила именитая внучка Лиза Арзамасова.

«Мои прекрасные бабушка и дедушка отпраздновали 63 года со дня свадьбы! Прибавьте сюда еще несколько лет ухаживания. «Ухаживания»… Слово прекрасное! Дедушка, правда, называет это словом «дружили», а бабушка говорит: «Ухаживал за мной». Хотя думаю, что дружба — один из главных залогов такого долгого союза. Деду почти 90. И он иногда смеется: «Никогда не думал, что фразу «дед, 90 лет», можно будет про меня сказать! А я — тот самый дед»! Ну, а бабушка у меня, известное дело, принцессочка! Не иначе!» — написала в микроблоге Лиза Арзамасова.

Она поделилась не только актуальным снимком своих близких, но и показала раритетное фото, на котором ее бабушка с дедушкой предстали молодыми людьми.

Подписчики Лизы Арзамасовой присоединились к поздравлениям с этой красивой датой и отметили, что актриса внешне очень похожа на своего дедушку.

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