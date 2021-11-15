Федорова рискнула в отпуске примерить брюки с «неоднозначным» принтом, который полнит ноги

Тем не менее на ней они смотрелись неплохо, считает fashion-стилист Ольга Блок.

Оксана Федорова улетела в отпуск на Кипр. В личном блоге звезда рассказала поклонникам, что в любом месте, куда она приезжает, всегда посещает святые места. Случилось это и здесь.

«Для меня очень важное и близкое к сердцу место — церковь св. Параскевы. Несомненно, она является одной из самых значимых достопримечательностей Пафоса», — рассказала Оксана Федорова.

Ведущая пришла на святую землю в комплекте с белыми футболкой, джемпером и кедами, а также брюками в черно-белую полоску. Подобный принт, считает fashion-стилист Ольга Блок, может испортить фигуру.

«Свободные брюки из легкой ткани — классика отпускного гардероба. В них прохладно и кожа защищена от ультрафиолета. Но такая крупная контрастная полоса подойдет немногим. Этот рисунок визуально расширяет бедра и укорачивает ноги. Но Оксана высокая и ноги у нее стройные, поэтому может себе позволить даже такой неоднозначный принт», — прокомментировала Ольга Блок специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Блок, персональный и fashion-стилист, сооснователь Style Institute Moscow. Объясняет нюансы моды и раскладывает все по полочкам. Помогает быть в тренде и оставаться собой. Опыт работы — 15 лет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.