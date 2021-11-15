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С металлическими пуговицами: Рогов показал модный в этом сезоне жакет в стиле милитари

Особенно он хорошо будет смотреться на брюнетках.

С металлическими пуговицами: Рогов показал модный в этом сезоне жакет в стиле милитари
Александр Рогов. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс газета"

В этом сезоне очень актуален стиль милитари. И, в частности, жакеты, напоминающие военную форму.

Один из таких экземпляров в эфире шоу СТС «Рогов в деле» показал его ведущий Александр Рогов. Он заметил, что этот жакет особенно будет к лицу брюнеткам из-за цвета хаки.

Модный жакет. Кадр из шоу СТС «Рогов в деле»

«Великолепный жакет, вы только посмотрите! Цвета хаки, чуть воинственный, с золотыми пуговицами. На основе этого жакета можно составить как простые луки, с джинсами, белыми футболками, так и можно похулиганить!» — прокомментировал Рогов.

Модный жакет. Кадр из шоу СТС «Рогов в деле»

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