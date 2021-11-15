Крохотные ручки и большие глаза: экс-«Ранетка» Женя Огурцова показала свою трехмесячную дочку

В 2021 году рыжеволосая певица стала мамой во второй раз. Она опубликовала трогательные фото с крохой.

Женя Огурцова знакома публике, так как раньше выступала с группой «Ранетки». Она также снималась в одноименном сериале. Но потом популярный коллектив распался. Многие девушки успели устроить свою личную жизнь.

Сначала и Женя была счастлива с Анатолием Рамоновым. Она даже подарила ему сына, но потом мужчина от нее ушел. Артистка первое время переживала, но в этом году она снова вышла замуж за Николая Осипова.

Примечательно, что Огурцова притворилась беременной, чтобы ее быстрее расписали с избранником, а потом она узнала, что действительно ждет ребенка. У пары летом родилась дочка Ева.

Не так давно малышке исполнилось три месяца. Первое время мама скрывала лицо крохи, но теперь показала малышку. Женя запечатлелась с наследницей, которую облачила в комбинезон зеленого цвета и ободок с бантом.

«Поехала я вчера с младенцем в гости к подружке. Тоже с младенцем. И вот ходим мы по кругу в квартире друг за другом, качаем детей и обсуждаем, с кем роман у Леди Гаги. А потом громко смеемся, что это та тусовка, которую мы заслужили. Буквально несколько лет назад субботним вечером меня проще было встретить в каком-нибудь баре, танцующую на барной стойке. И вы знаете, сейчас мне нравится не меньше», — поделилась звезда.

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