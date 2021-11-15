Секси-кошечка: Ольга Бузова покрасовалась в шелковых трусиках цвета припыленной розы с рюшами

Экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова показала, как она выглядит сразу после сна.

Кажется, ничто не может остановить поющую телеведущую Ольгу Бузову от столь необходимого в ее жизни процесса — съемок себя на камеру телефона.

Утром понедельника звезда проснулась в одном из отелей Стамбула в номере, из которого открывается роскошный вид на Босфор.

Но снимать первым делом Ольга Бузова принялась себя в пижаме. На нее, конечно же, стоит полюбоваться.

В одежде для сна, состоящей из шелковых маечки и трусиков цвета припыленной розы, Ольга Бузова выглядит и нежно, и сексуально-призывно одновременно.

Пикантности и соблазнительности пижамке придают рюши, которыми украшены низ трусиков и передняя планка майки. Ольга Бузова покрасовалась перед камерой, превратившись в этакую секси-кошечку.

А в микроблоге написала, какие цели ставит перед собой в Стамбуле. Оказывается, просто прийти в себя и отдохнуть.

«Нужно иногда уметь останавливаться и просто жить. Путешествовать, смотреть сериалы, гулять, вкусно кушать, высыпаться и, в конце концов, просто дать себе небольшую эмоциональную и физическую передышку. Слишком много стресса было в этом году», — поделилась Ольга Бузова.

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