Рекомендовала Хромченко: Пугачева эффектно омолодила образ кружевом и модной обувью

Алла Пугачева поддержала тренд на кружево и белую обувь. Певица примерила блузу с открытыми плечами и молодежные кеды, сочетав с голубыми джинсами из классического денима.

Примадонна в этом луке, если верить рекомендациям Эвелины Хромченко, должна выглядеть моложе, свежее, наряднее обычного.

В этом сезоне ведущая «Модного приговора» на Первом канале советовала обратить внимание на белую обувь и белые сумки. Это яркий тренд. Кроме того, они скидывают визуально возраст и делают стайл наряднее.

Ну а кружево, которое тоже сейчас в моде, придает стилю флер женственности, романтизма и легкости.

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