Моложавая, элегантная и ухоженная! Арзамасова «засветила» на редких кадрах свекровь-именинницу

Актриса из ситкома «Папины дочки» побывала в одном из столичных ресторанов, где прошло празднование дня рождения мамы Ильи Авербуха.

В своем микроблоге 26-летняя Лиза Арзамасова «засветила» на редких кадрах красавицу-свекровь. Юлия Марковна с шиком отпраздновала день рождения в одном из столичных ресторанов. Среди гостей были только самые близкие — естественно, дорогой сын именинницы — хореограф Илья Авербух, 17-летний внук Мартин и новоиспеченная невестка Елизавета.

Выглядит Юлия Марковна весьма молодо. Сложно поверить, что у нее есть 47-летний сын. Илья Авербух трогательно поздравил маму с днем рождения, имениннице даже предложили задуть свечку на пирожном. На вечеринке с Арзамасовой мама Ильи Изяславича появилась с элегантной укладкой под каре. Изюминкой образа Юлии Марковны стала струящаяся туника оверсайз в темном оттенке. Образ свекровь Лизы Арзамасовой дополнила скромной цепочкой. И конечно же, не забыла и про легкий макияж в песочных тонах.

«Как замечательно вчера сложился вечер! После финального спектакля московского блока «Анны Карениной» мы в теплой компании самых близких поздравляли с днем рождения маму Ильи. Хочется сохранить этот момент на память о таком хорошем, почти домашнем, добром вечере и пожелать нашей имениннице исполнения всех желаний! Спасибо огромное за то, что было так вкусно, элегантно, в некоторых блюдах, не побоюсь преувеличить, — даже изысканно! И самое главное — атмосферно и радушно!» — отметила Лиза.

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