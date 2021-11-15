«Юлия Марковна, желание загадайте!»: Арзамасова поздравила маму Авербуха с днем рождения в ресторане

Актриса Лиза Арзамасова побывала на семейном празднике в увеселительном заведении в центре Москвы.

Прославленный фигурист, бизнесмен и создатель ледовых шоу Илья Авербух поделился в микроблоге кадрами, которые были сняты в одном из модных ресторанов в центре Москвы.

Семейный ужин Илья Авербух устроил по двум поводам — завершение гастролей спектакля «Анна Каренина» и день рождения его мамы Юлии Марковны.

«После заключительного спектакля собрались с самыми родными и близкими отпраздновать день рождения мамы. Мамочка, спасибо за все, что у нас есть! Вечер мы провели в прекрасной атмосфере ресторана в самом центре Москвы и с теплотой будем вспоминать о нем еще долгие годы», — поделился Илья Авербух.

Поздравить Юлию Марковну с днем рождения пришли родные и близкие. В кадре видны старший сын Ильи Авербуха Мартин, теща Ильи Авербуха, мама Лизы Арзамасовой и другие.

Судя по всему, эти теплые кадры снимала сама Лиза, поскольку на них ее нет, зато присутствует ее узнаваемый голос.

Когда виновнице торжества принесли торт со свечкой, ее невестка тут же отреагировала.

«Юлия Марковна, желание загадайте!» — сказала Лиза Арзамасова. «Ой, у меня столько желаний!» — засмеялась мама Ильи Авербуха. «Выбирайте самое главное! Задувайте», — скомандовала Лиза Арзамасова.

Подписчики Ильи Авербуха, посмотревшие это семейное видео, поздравили его маму с днем рождения и поинтересовались, где же во время праздника был маленький сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Пара на вопросы не отвечает. Вероятно, у малыша появилась няня.

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