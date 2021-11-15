Зрелище не для слабонервных: Саша Черно провалила попытку спрятать огромный живот, натянув на него панталоны

Для телезрителей, смотревших реалити-шоу «Дом-2» во времена участия в нем Саши Черно, было очевидно, что брюнетка склонна к эпатажу и фриковству.

Реноме дамы, обожающей фраппировать публику, Саша Черно поддерживает и сейчас, уже став женой, мамой и хозяйкой дружного семейства.

На видео, которыми Саша Черно часто делится в микроблоге, она довольно часто предстает в нарядах сомнительного свойства.

Поклонники уже лицезрели Сашу Черно в пижаме с леопардовым принтом, в легинсах и кроп-топе, которые на ее довольно объемной фигуре смотрятся странновато.

На этот раз Саша Черно поделилась видео, запечатлевшим, как она с мужем развлекает сына Стефана.

«И, собственно, вот так примерно проходило это все. Чтобы не плакал», — оправдалась Саша Черно.

В кадре она предстала облаченной в черные панталоны и корректирующий бюстгальтер. Видимо, брюнетка пыталась скрыть объемный живот, но только подчеркнула его, натянув панталоны повыше.

Саша Черно носится туда-сюда по комнате, пытаясь рассмешить наследника. Выглядит это странно. Людям слабонервным, с нежной психикой такое лучше не смотреть.

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