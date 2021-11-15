«Провериться?»: Каменских в тонких стрингах обтянула «торчащую кочку», разведя бедра в стороны

Украинская дива ошарашила поклонников очень «горячим» снимком в купальнике на яхте.

Настя Каменских — девушка яркая и запоминающаяся. Украинская дива то и дело балует поклонников в Instagram пикантными снимками в купальнике. Так, красавица-жена рэпера Потапа на яхте сверкнула соблазнительной фигурой в мини-бикини, изящно утянув «пирожок». При этом поп-дива развела бедра в стороны, приняв самую сексуальную позу. Поклонники певицы лишились дара речи от такой «горячей» импровизации.

«Отпуск на зависть! Проветриться? Давно пора, засиделись по домам! А на морюшке такая теплынь», «Прелестница чаровница, как она хороша!», «Зачем так мохнатую кочку обтягивать??», «Потап не ревнует? Такую и султаншей можно сделать в гареме», «Бедра такие упругие, очень эротично», «Фигурка мечта!», «Груди вот-вот выпрыгнут из лифа», «Самая сексуальная поза для «сочных» прелестей», «Все мужчинки прильнули», «Морская нимфа», — пишут фолловеры.

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