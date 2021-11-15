«Счастливые мгновения»: мама Влада Кадони поделилась фото с новорожденным сыном и раскрыла его имя

Финалистка одного из сезонов шоу «Битва экстрасенсов» и мама ведущего «Дома-2» Влада Кадони, 53-летняя ясновидящая Елена Голунова в пятый раз стала мамой.

В минувшую пятницу экстрасенс поделилась снимками с выписки из роддома, на которых предстала со своим мужем, годовалой дочкой Миланой и новорожденным сыном.

А некоторое время назад Елена Голунова поблагодарила свою аудиторию в Instagram за поздравления с пополнением в семье.

«Счастливые мгновения! Огромное спасибо всем вам за поздравления! Каждый из вас подарил нам частицу своего тепла, искренне порадовался за нас и написал теплые слова! Мы очень счастливы! Спасибо большое, что разделили с нами нашу радость!» — написала Елена Голунова.

Пост она сопроводила снимками, на которых предстала с мужем, дочкой и новорожденным сыном у себя дома. Елена Голунова держит малыша на руках и нежно прикрывает рукой его личико.

На заднем плане в кадре воздушные шарики, которыми украшена гостиная. На одном из них написано имя новорожденного мальчика. Елена Голунова и ее муж назвали сына Андреем.

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