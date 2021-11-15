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По последней моде: Анна Нетребко в бархатном платье-худи пришла на репетицию

Эта роскошная ткань была рекомендована Эвелиной Хромченко в сезоне.

По последней моде: Анна Нетребко в бархатном платье-худи пришла на репетицию
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко пришла в черном платье-худи на репетицию в Милане. Оно, к слову, был выполнено из материала, который является хитом этого года, из бархата.

Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

О том, что сейчас актуальны роскошные ткани вроде бархата, парчи, шелка, жаккарда, гобелена, рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». По словам ведущей, женщины соскучились во время пандемии по празднику и шику и готовы теперь ходить в торжественных нарядах хоть каждый день.

Также Эвелина Хромченко заметила, что женщины привыкли во время эпидемии и самоизоляции к удобству, поэтому спортивные вещи и из домашнего стиля теперь активно используются в повседневности.

Платье-худи Анны Нетребко сочетало в себе две эти тенденции —  стремление к роскоши и одновременно к удобству.

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