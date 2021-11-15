«Идеальное!»: Рогов показал светлое пальто, которое универсально подходит ко всему и в моде

Его оттенок хорошо сочетается с другими, а модель спокойно входит в разнообразные образы.

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» подобрал для героини проекта новый гардероб. Он постарался, чтобы вещи в нем были максимально универсальными. Ведь участнице фэшн-преображения предстоит комбинировать их с другими нарядами в жизни без помощи стилистов.

Внимание Александра Рогова привлекло песочное пальто прямого кроя чуть выше колен на одной пуговице.

«Вот идеальное нейтральное светлое пальто!» — сказал Рогов.

Такое пальто можно носить как с брюками и джинсами, так и с платьями, а также юбками. Кроме того, светло-песочный оттенок никогда не выходит из моды и хорошо сочетается с другими тонами.

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