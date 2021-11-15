«Это была токсичная дружба, я его высасывал»: бывший друг Оксимирона рассказал о давнем конфликте с ним

Музыкант Дима Бамберг заявил, что ему не нужно публичное прощение Оксимирона.

На видеосервисе Premier вышла исповедь рэпера Димы Бамберга (Sсhokk), в которой он, в частности, раскрыл истинную причину ссоры с рэпером Оксимироном.

Sсhokk рассказал, что конфликт начался из-за его отношений с девушками. Он переспал с подругой экс-возлюбленной Оксимирона Веры Маркович, Соней, а затем и с начальницей девушек.

Причем произошло все в комнате Сони. Эту историю Sсhokk считает ключевой в ссоре с Оксимироном.

«Я постоянно подшучивал над ним, это была токсичная дружба. Я энергетически его высасывал», — откровенно признался Sсhokk.

После истории с девушками, на сторону которых встал Оксимирон, Sсhokk начал его высмеивать и назвал подкаблучником.

«В итоге мы поссорились, на следующий день он сказал, что не видит будущее в «Вагабунде», мы откатаем тур и дальше пойдем каждый своим путем. Я очень расстроился, но ничего не мог с этим поделать», — рассказал Sсhokk.

Sсhokk признался, что месяц назад отправил Оксимирону сообщение с предложением встретиться. Тот его до сих пор не прочитал.

«Сегодня мне не нужно, чтобы друг Оксимирон меня публично простил, извинился. Это надо было делать 10 лет назад», — заключил Sсhokk.

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