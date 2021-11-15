«Осуждаю тех, кто начинает обвинять Аллу Борисовну»: Любаша высказалась о Пугачевой

В разное время певица Любаша как композитор сотрудничала со многими звездами: Игорем Крутым, Александром Цекало, продавала песни Григорию Лепсу, Диме Билану и, конечно же, Алле Пугачевой.

Недавно Любаша призналась, что однажды Примадонна купила у нее сразу 12 песен. На полученные от Примадонны деньги она исполнила свою мечту — домик с калиткой в лес.

Также Любаша отметила, что ей не нравятся высказывания некоторых звезд в адрес Аллы Пугачевой, которая якобы перекрывала им кислород.

«Осуждаю тех, кто начинает обвинять Аллу Борисовну в своих неудачах, в том, что не сумел удержаться. Это их личные истории, но не надо сваливать свою собственную слабость на Пугачеву. Если человек упорный, он себя найдет. Не получается пробиться как певец, попробуй делать аранжировки, иди в театр, в мюзиклы, в оперетту, в кино: талант может себя в разных направлениях проявить», — цитирует Любашу «СтарХит».

Напомним, Любаша принимает участие в новом сезоне шоу «Суперстар. Возвращение».

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