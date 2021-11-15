«Если приспичит, главное — не поддать газу»: пассия Тимати интимно раздвинула бедра «пилюлькой» кверху

Поговаривают, что рэпер Тимати после участия в шоу «Холостяк» увлекся 19-летней киевлянкой Сашей Дони. По слухам, музыкант даже свозил новую пассию на Мальдивы, где в это же время вместе с бабушкой Симоной отдыхала дочка рэпера — Алиса. Правда, с подружкой отца девочка, судя по всему, не пересекалась. По крайней мере, мама Тимура Юнусова ответила хейтерам, категорично заявив, что ее внучка к взрослым не пристает с расспросами и их личной жизнью не интересуется.

На тренировке Саша Дони то и дело показывает свою эффектную растяжку. Пассия рэпера Тимати уперлась головой в пол, раскинув ноги в разные стороны в поперечном шпагате без какой-либо поддержки. 19-летняя киевлянка до треска натянула лосины, потянувшись «пилюлькой» к потолку.

«Когда уже не знаешь, как привлечь внимание Тимурика», «Бывшие так не могли?», «Походу, у Волочковой конкуренция подрастает», «Фи, ну зачем так вульгарно бедра раздвигать-то?? Выглядит как-то не очень, как будто спину защемило», «Поза агрессивной бабы?», «Главное, чтобы лосины не треснули на пилюльке», «А если в такой позе приспичит?», «Если приспичит, главное — не поддать газу», — шутили фолловеры.

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