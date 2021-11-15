Внучек так мило обнял! Пугачева в потертых джинсах показалась в Грязи с Дени и Клавой

Видимо, троица готовилась пойти на прогулку, а их «подловили» в гостиной замка.

На одной из фанатских страничек Примадонны появилось ее памятное фото, на котором она позировала со своими любимыми внуками. Дети Кристины Орбакайте, судя по всему, приехали в подмосковный особняк в деревне Грязь, чтобы проведать именитую бабушку. Правда, в семейном кругу и на людях внуки певицы называют ее по имени — Аллой или Алуссей, но никак не бабушкой.

Кстати, в интервью Олегу Меньшикову Алла Пугачева призналась, что их с мужем дом на самом деле не такой большой, как кажется снаружи, внутри он маленький. Так, считая комнаты, Примадонна дала понять, что у всех в замке есть отдельная спальня.

К примеру, певица выделила комнаты для двойняшек Гарри и Лизы, внуку Дени и Клавочке, старшей дочке Кристине с ее мужем Михаилом Земцовым. А вот про Никиту Преснякова Алла Борисовна ничего не сказала. Видимо, в доме своей именитой бабушки старший сын Кристины Орбакайте не ночует.

На фото с внуками Примадонна позировала в модных узких «поношенных» джинсах скинни и серебристой ветровке. Внук Дени мило обнял Аллу Борисовну за плечи, выражая тем самым свою любовь и преданность.

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