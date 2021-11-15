Точь-в-точь как у Пугачевой? 75-летняя мама Наташи Королевой блистала в узких «рваных» джинсах

В свои 75 лет мама украинской исполнительницы Наташи Королевой может похвастаться неиссякаемой энергией и авантюризмом. Людмила Порывай любит путешествовать и даже появляется вместе с дочерью на музыкальных премиях в самых ярких и «отвязных» нарядах.

Многие до сих пор помнят изящную шляпку тещи Сергея Глушко в виде гамбургера. Однако на прогулки Любовь Ивановна выбирает более сдержанные аутфиты. К примеру, Порывай в Киеве покрасовалась в летящей тунике и модных «рваных» джинсах, подчеркнув стройные ножки.

«Смело!», «Ну мама у Наташки, конечно, молодец! Так держать», «Такая веселая и озорная!», «Стройняшка», «Повторила образ Аллуси?», «Точь-в-точь как у Пугачевой джинсики-то! В одном бутике покупали??», «Модница и красавица! Умничка», «Наташа вся в маму! Такая же озорница стрекоза», — написали фолловеры.

Кстати, такие же джинсики есть и в звездном гардеробе 72-летней Аллы Пугачевой. На одной из вечеринок Примадонна потанцевала с дочкой Лизой под зажигательный трек Mambo Italiano, а потом слилась в танго с Максимом Галкиным. Ведущий программы «Лучше всех» нежно приобнял жену за талию и повел ее в танце. Оба веселились и не скрывали своего превосходного настроения. Да и музыка была уже другой, более спокойной и романтичной.

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