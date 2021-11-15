А варенья из малины не дали? Лиза Галкина с растрепанной косой с аппетитом съела овсянку на кухне перед школой

При этом дочка Примадонны насмешила свою звездную маму, спародировав нынешних блогеров в Instagram.

На личной страничке в Instagram Алла Пугачева поделилась утренними кадрами с восьмилетней дочкой Лизой. Малышка с аппетитом ела овсяную кашку без каких-либо деликатесов. По словам Лизы, она в восторге от красной икры. Но в этот раз Алла Борисовна не предложила дочке даже малинового варенья. Это сладкое угощение положили в тарелочку, которую поставили на другой стол — якобы на десерт.

Сама Лиза предстала в кадре с растрепанной косой, белокурые пряди успели выбиться из прически. Но малышку это нисколько не смущало. Обычно в школу дочке Примадонны заплетают сразу две косички, и тогда с аккуратной прической она может проходить до вечера.

«Ставьте больше лайков, оставляйте комментарии и, конечно, подписывайтесь на меня», — в шутку кривлялась перед камерой Лиза, изображая нынешних «блогеров».

При этом сестренка Гарри всем послала воздушный поцелуйчик, озадачив даже свою маму Аллу Пугачеву. Жена шоумена Максима Галкина только посмеялась над наигранной сценкой Лизы, но при этом добавила, что искренне надеется: ее дочь не станет такой, когда повзрослеет. Кстати, к гаджетам своих детей Примадонна до школы не подпускала. Она считала, что всю информацию малыши должны черпать из семьи.

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