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«Безупречно и уважительно»: Кейт Миддлтон «заменила» королеву

Накануне герцогиня Кембриджская приняла участие в мероприятии по случаю Дня памяти павших.

«Безупречно и уважительно»: Кейт Миддлтон «заменила» королеву
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Накануне в Лондоне отмечали День памяти павших. По традиции вся королевская семья в этот день выходит на балкон Министерства иностранных дел и наблюдает за возложением венков и парадом. Ранее стало известно, что королева пропустит мероприятие из-за проблем со спиной.

В Сети отметили, что Кейт Миддлтон безупречно справилась со своей задачей и даже смогла «заменить» королеву.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

«Красиво получилось, безупречно и уважительно. Кейт — бриллиант в короне. Будущее монархии. Настоящий актив королевской семьи. Все они сегодня выглядели заплаканными», — писали пользователи Сети, которых цитирует Express.

Добавим, для этого дня Кейт выбрала пальто Alexander McQueen в стиле милитари с белым воротником и красными эполетами. Образ она дополнила черной шляпой и брошью Royal British Legion, которую надела на традиционные красные маки.

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