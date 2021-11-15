«Интимный бугорок стиснула»: Толкалина в сексуальном леотарде эротично обнажила «взбесившиеся» бедра

Бывшая жена режиссера Егора Кончаловского похвасталась своими бесконечными ногами, показав, как сексуально может выглядеть женщина после 43 лет.

В свои 43 года Любовь Толкалина может дать фору и юным манекенщицам. Выглядит бывшая жена режиссера Егора Кончаловского весьма и весьма моложаво. Свою стройную фигуру актриса без стеснения подчеркивает купальниками на пляже. В своих апартаментах Толкалина позировала в алом сексуальном леотарде, усевшись на подоконник так, чтобы выгодно подчеркнуть округлость бедер.

«Интимный бугорок стиснула», «Ах, эти взбесившиеся бедра — по ночам будут сниться», «Ножки просто бесконечные», «В одежде кажется, что она стройняшка! А на деле у нее весьма пышный поплавок», «Шикарная!!», «Кончаловские умеют выбирать себе жен», «Без варикоза?? Молодка», «Выглядит на десять лет моложе», «Сколько-сколько?? Взрослая дочь есть? Не верим», «Больше 38 не дашь, такая стройняшка», «Эти бедра сводят с ума», — написали фолловеры.

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