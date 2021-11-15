«Голые телеса выставляет в стрингах. Я в ужасе»: Шаляпин раскритиковал пляжные фото Копенкиной

Как отметил музыкант, его бывшая жена конфет много ест, поэтому располнела.

Музыкант Прохор Шаляпин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ раскритиковал пляжные фото своей бывшей жены Ларисы Копенкиной.

«Ларочка, ты свои голые телеса выставляешь в стрингах. Я в ужасе. Она не может выбрать хорошую фотографию. Хотя Ларочка неплохая. Сейчас, конечно, чуть-чуть набрала. Конфет много ест». Прохор Шаляпин

Как отметил Шаляпин, его бывшая жена выставляет все фото подряд в соцсетях. «В стрингах, с пляжа. Я говорю, что это неудачная фотография. В жизни она лучше. Проще присылать мне фотографии. Я отфотошоплю», — заметил Шаляпин.

Напомним, что Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина были в браке два года. Бизнес-леди на 28 лет старше музыканта.

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