«Для меня это катастрофа»: Копенкина назвала деградацией выход Бузовой на сцену МХАТа

Как отметила бывшая жена Прохора Шаляпина, плохо, что у молодежи героями стали такие люди.

Бывшая жена музыканта Прохора Шаляпина — бизнес-леди Лариса Копенкина — в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ раскритиковала певицу Ольгу Бузову.

«Для меня это катастрофа. Мы молодежь на чем воспитываем? Мы деградируем. У нас героем стала Оля Бузова. Работать и учиться никто из молодежи не хочет. Им только Оля Бузову и Моргенштерн интересен. Ребята, это катастрофа. Об этом надо говорить». Лариса Копенкина

Свое мнение об Ольге Бузовой высказал и сатирик Аркадий Инин.

«Я скажу кратко. Хуже Оли Бузовой только Ксения Собчак», — заметил он.

Напомним, что минувшим летом Ольга Бузова дважды выходила на сцену МХАТа имени Горького в постановке «Чудесный грузин». Позже спектакль был снят с репертуара, а певица изгнана из театра.

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