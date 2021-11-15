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«Вас как художника не сразу стали воспринимать»: Шаляпин и Сафронов поспорили из-за Бузовой

Музыкант и художник заняли противоположные позиции относительно талантов певицы.

«Вас как художника не сразу стали воспринимать»: Шаляпин и Сафронов поспорили из-за Бузовой
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Прохор Шаляпин и художник Никас Сафронов поспорили из-за певицы Ольги Бузовой в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Прохор Шаляпин и Никас Сафронов
Прохор Шаляпин и Никас Сафронов. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Я Бузову вообще уважаю. И я хочу сказать, что она никому ничего плохого не сделала. Вы знаете, что такое выучить спектакль. Это же адский труд».

Прохор Шаляпин

«Какое отношение Бузова имеет к театру. Она то пляшет, то танцует, то поет, то вообще йогой занимается. Мы можем радоваться за кого угодно.

Но когда на оперную сцену выходит не Анна Нетребко, а подобная Ольге Бузовой, то это вызывает вопросы. Она, может, замечательная хозяйка. Но какое отношение к театру имеет Бузова?» — сказал Никас Сафронов

«Никас, простите, но ведь вас как художника тоже не сразу стали воспринимать. Не считали вас выдающимся человеком», — заметил Шаляпин.

«Это разные вещи», — ответил художник.

Напомним, что минувшим летом Ольга Бузова дважды выходила на сцену МХАТа имени Горького в постановке «Чудесный грузин». Позже спектакль был снят с репертуара, а певица изгнана из театра.

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Тэги

Анна НетребкоНикас СафроновОльга Бузовапрограмма "Звезды сошлись"Прохор Шаляпин