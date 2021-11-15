«Вас как художника не сразу стали воспринимать»: Шаляпин и Сафронов поспорили из-за Бузовой

Музыкант Прохор Шаляпин и художник Никас Сафронов поспорили из-за певицы Ольги Бузовой в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.
«Я Бузову вообще уважаю. И я хочу сказать, что она никому ничего плохого не сделала. Вы знаете, что такое выучить спектакль. Это же адский труд».
«Какое отношение Бузова имеет к театру. Она то пляшет, то танцует, то поет, то вообще йогой занимается. Мы можем радоваться за кого угодно.
Но когда на оперную сцену выходит не Анна Нетребко, а подобная Ольге Бузовой, то это вызывает вопросы. Она, может, замечательная хозяйка. Но какое отношение к театру имеет Бузова?» — сказал Никас Сафронов
«Никас, простите, но ведь вас как художника тоже не сразу стали воспринимать. Не считали вас выдающимся человеком», — заметил Шаляпин.
«Это разные вещи», — ответил художник.
Напомним, что минувшим летом Ольга Бузова дважды выходила на сцену МХАТа имени Горького в постановке «Чудесный грузин». Позже спектакль был снят с репертуара, а певица изгнана из театра.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!