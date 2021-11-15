«Для себя почти не живем»: Алексей Щербаков признался, что «Игра» не вызывала у него позитивных эмоций

Новое шоу стартовало на ТНТ в начале осени, а недавно проект приостановили.

Недавно на ТНТ стартовал новый проект «Игра». Шоу вызвало немало споров, а создатель КВН Александр Масляков и вовсе решил, что у него украли идею. На днях стало известно, что канал заморозил съемки телепрограммы. По официальной версии – из-за пандемии.

В проекте принимали участие десятки юмористов, которые выходили на сцену и получали оценки членов жюри за свои номера. Оказалось, что не всем нравились съемки. Так, Алексей Щербаков в разговоре с Ильей Соболевым признался, что участие в проекте не вызывает у него большого удовольствия.

«Надо на самом деле просто взять и подумать, а фиг ли тебе грустно. Сезонная хандра? С этим все понятно. У меня еще бывает, когда «Игра» на ТНТ, понимаешь? Короче надо выделить время для себя. Мы же для себя почти не живем», — сказал Щербаков в шоу на YouTube-канале Glamour Russia.

Напомним, ранее в «Игре» на сцене появились целующиеся комики, а позже Денис Дорохов выбежал обнаженным.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.