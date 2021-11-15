«Шоу должно продолжаться»: Сябитова едва не довела располневшую после болезни Гузееву до слез

На Первом канале состоялось долгожданное возвращение 62-летней Ларисы Гузеевой после болезни. Звезда почти месяц провела в госпитале из-за коронавируса, находилась в реанимации и испытывала трудности с дыханием.

Выздоровев, Гузеева смогла снова занять кресло телесвахи на романтическом проекте. И ее соведущая Роза Сябитова, увидев спустя долгое время заметно располневшую, но бодрую подругу, не смогла скрыть эмоций сама и едва не довела до слез Гузееву.

«Как я тебя рада видеть, солнце мое, я так горжусь тобой, такое счастье работать с таким человеком как ты», — обратилась Сябитова к Гузеевой. — «Все равно шоу должно продолжаться, все равно ты здесь, все равно ты о нас думаешь. Спасибо, что ты все это прошла!».

«Сейчас заплачу», — едва сдерживаясь, произнесла Гузеева. При этом, звезда экрана призналась, что за время нахождения в реанимации получила столько негатива от знакомых, что просто обессилела. И такая молчаливая поддержка, которую ей оказал коллектив проекта, не докучавший звонками, была кстати.

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