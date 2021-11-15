Экстремальные приседания: Клава Кока с огромным питоном на плечах провела тренировку на открытом воздухе

Артистка не побоялась так тесно пообщаться со змеей.

Певица Клава Кока провела недельный отпуск в Дубае. Красотка не только много купалась и загорала, но и посетила несколько экскурсий.

Вместе с подругой блондинка отправилась в зоопарк, где смогла с руки покормить обезьян, жирафов и даже медведя, а также бесстрашно пообщалась с огромным питоном.

Клава взвалила себе на плечи тяжелую толстую рептилию и стала приседать с ней. Тренировка на открытом воздухе, судя по всему, стала веселым времяпрепровождением для артистки.

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А вот питону такое развлечение вряд ли понравилось — он развернулся к девушке и не переставая высовывал язык. Обычно так происходит, если рептилия чует угрозу или добычу.

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