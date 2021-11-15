Сын Шурочки из «Служебного романа» объяснил, почему пять лет не ставит памятник на могиле мамы

Как отметил Иван Милеев, сначала он хотел установить на погосте бронзовую голову.

Сын знаменитой актрисы Людмилы Ивановой, Шурочки из «Служебного романа», Иван Милеев, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему уже пять лет не может установить памятник на могиле матери.

«Я хотел изначально поставить бронзовую голову. Но меня отговорили. Сказали, что есть любители цветного металла. Сейчас нашли варианты. У нас там семейное захоронение. Лежат восемь человек». Иван Милеев

Как отметил Милеев, он придумал интересный вариант.

«В центре композиции будет стоять большой чугунный крест, а по краям — могилы. Скоро будем ставить. Примерно 100-200 тысяч рублей уйдет», — заявил сын Людмилы Ивановой.

Напомним, что Людмила Иванова ушла из жизни в октябре 2016 года. На момент смерти ей было 83 года.

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