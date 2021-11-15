В красивом обрамлении: падчерица Стаса Михайлова в глубоком декольте показала пышные прелести

Ева Канчельскис нарядилась на встречу с подругами.

22-летняя красавица Ева Канчельскис прославилась благодаря своему отчиму, певцу Стасу Михайлову. Яркая блондинка регулярно выходит в свет в компании знаменитостей и очень быстро сама стала популярной в Сети – сейчас на нее подписано уже более 60 тысяч фолловеров.

Красотка Ева обладает модельной фигурой, чувством стиля и юмором, поэтому фолловеры любят общаться с ней.

Девушка в минувшие выходные встречалась с друзьями и как следует нарядилась. Она надела эффектный топ-бюстье с геометричным вырезом почти до талии, в котором не постеснялась показать красивую и пышную грудь.

«Очень красива!», «Восхитительна», «Богиня», «Копия мама-красавица», «Огонь!», «Куколка», «Браво, принцесса!», — пишут в комментариях поклонники.

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