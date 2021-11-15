«Успела отвыкнуть»: новая девушка Тимати похвасталась огромным букетом длинных роз

Последнее время в Сети бурно обсуждают новую пассию Тимати, 19-летнюю красотку Сашу Дони из Украины. Девушка несколько раз отдохнула с рэпером на разных курортах, последний отпуск завершился буквально на днях на Мальдивах.

Вернувшись в Киев, Саша Дони не закончила активничать в микроблоге. Девушка показала, как тренирует свои шпагаты, похвасталась новым спортивным комплектом в облипку, а также успела щегольнуть огромным букетом длинных роз.

Кто стал автором сего презента, Дони скромно умолчала. Но заметила: «Уже успела отвыкнуть от этих «женских тяжелых нош». Судя по этому комментарию, от Тимати она такие букеты не получала, раз уже отвыкла от цветов.

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