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«Зачем в Москву?»: сын Собчак не хочет возвращаться в Россию

Телеведущая с наследником отдохнула в Дубае.

«Зачем в Москву?»: сын Собчак не хочет возвращаться в Россию
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Больше недели Ксения Собчак с сыном провела Дубае. На курорте телеведущая остановилась в фешенебельном отеле, а моментами отдыха делилась в своем инстаграм. Когда подошло время возвращаться в Москву, у Ксении с сыном состоялся забавный разговор.

«Платон, скоро поедем в Москву». «Мам, а зачем нам в Москву? Давай подождем пока там тоже тепло будет». Да, в купальнике в Москве сейчас не походишь», — написала Собчак.

Ксения Собчак с сыном
Ксения Собчак с сыном. Скриншот: instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, Платона, которому пять лет, Ксения родила в браке с актером Максимом Виторганом.

Добавим, ранее Ксения высказывалась по поводу отдыха в Дубае. Телеведущая отметила, что ей не очень нравится город, но в холодное время года он практически единственное место, куда можно относительно быстро добраться из Москвы.

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