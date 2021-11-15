«Настоящий мужичок»: Чехова показала повзрослевшего сына

Анфиса Чехова скрывает от публики свою личную жизнь. В браке с Гурамом Баблишвили она родила сына, которого назвала Соломон, девять лет назад. С актером телезвезда рассталась, но сумела сохранить хорошие отношения. Снимком повзрослевшего наследника Анфиса поделилась в своем инстаграм.

«Настоящий мужичок уже вырос у меня под боком! У них уже нет этой кукольной непосредственности, и они не вызывают этих всех ути-пути и ми-ми-ми, но они все равно заслуживают вашего внимания, хотя бы потому что могут смешно, одновременно и по детски и по мужски, есть макароны, а еще говорить: «Мам, жрать хочу! Покорми сына», — написала Чехова.

Добавим, ранее Чехова показала свою московскую квартиру, которая находится на 25 этаже одной из высоток.

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