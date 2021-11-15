«Актриса выглядит так»: Муцениеце натянула огромные трусы и покрутилась в них перед камерой

Актриса Агата Муцениеце сейчас участвует в шоу «Ледниковый период», параллельно снимается в новом сериале, сцены которого часто происходят на улице, и старается не переохлаждаться.

Звезда сериала «Закрытая школа» и «Тобол» в своем микроблоге показала, что именно помогает ей сохранять тепло и не мерзнуть на улице в минусовую температуру. Она сняла видео, на котором показала несколько слоев одежды.

«На самом деле, под костюмом на улице актриса выглядит так: трусы, термо, термо, вот это все натягиваем. Натягиваем хорошенечко, чтобы все было тепло!», — объяснила красотка.

Муцениеце при этом натянула огромные трусы поверх боди и колготок, покрутилась перед камерой со всех сторон и даже не засмеялась. Обычно подобный контент у нее вызывает смех, но какие могут быть шутки, когда речь идет об уюте и тепле, правда?

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