Показательные выступления: Туктамышева в купальнике порезвилась с подругами на берегу моря

Звезда фигурного катания Елизавета Туктамышева, оказывается, способна выступать с показательными выступлениями не только на ледовой арене. Спортсменка успешно дала «концерт» и на берегу моря.
Туктамышева разместила у себя в микроблоге ролик, в котором она вместе с двумя подругами резвится на пляже, исполняя различные движения и элементы.
Звезда перед камерой блеснула своими подтянутыми и соблазнительными формами в бикини, которое, кстати, составила из двух разных цветов – лиф был красный, а трусики черные.
Подписчики микроблога не смогли промолчать. Пластике фигуристки и ее фигуре было адресовано множество лестных слов.
«Лизка лучшая!», «Красотка», «Огонь!», «Лизонька-круто», «Закат шикарен и экспозиция в тему! Прям театр теней!», «Какие вы секси!», «Где ты — легко узнать по очертаниям… попы!», — пишут под видео.
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