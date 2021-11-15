С открытой спиной: Ани Лорак в платье-майке красиво подчеркнула рельефы фигуры

Певица потанцевала перед камерой под свой новый хит.

Поп-дива Ани Лорак старается регулярно радовать своих поклонников новыми хитами и альбомами. Свежий студийник «Я жива» только-только вышел на музыкальных площадках, но уже успел полюбиться слушателям, чему исполнительница очень рада.

Лорак лично благодарит поклонников за обратную связь. Она старается записывать видеообращения, в которых напоминает, как любит свою публику.

И сейчас, помимо традиционной благодарности, артистка сделала «бонус» фолловерам. Она станцевала для них под один из новых треков.

Певица в эффектном силуэтном-платье майке с открытой спиной покрасовалась перед камерой, красиво танцуя под мелодию. Наряд подчеркнул рельефную фигуру звезды и визуально добавил ей роста. Красотка выбрала для столь летнего наряда соответствующую обувь – стеганые сабо.

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