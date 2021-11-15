«Муж в восторге от этого»: Каменских подразнила внушительным бюстом в открытом декольте

Певица Настя Каменских в новом телесезоне заняла кресло члена жюри в украинской версии шоу «Маска», где известные люди переодеваются в ярких и интересных персонажей и выступают инкогнито. Исполнительница хитов «Чумачечая весна» и «Попа как у Ким» на каждый новый выпуск тоже примеряет разные образы.

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В минувшие выходные Каменских появилась на проекте в оранжевом платье-пиджаке и велосипедках. Декольте у наряда оказалось столь открытым, что обнажило ее пышные полушария.

От такого зрелища у соседа артистки даже глаза полезли на лоб, и мужчина этого не скрывал. Сама красотка сообщила между делом, что не только коллегам наряд понравился. «Мо муж в восторге от этого образа», — заметила красотка.

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