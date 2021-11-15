Лариса Долина в розовом платье с декольте «шторкой» показала стройную фигуру

66-летняя Лариса Долина в настоящее время выглядит потрясающе – в этом мнении сходятся не только ее многочисленные коллеги, но и миллионы фанатов. Звезда сильно постройнела и помолодела – такое преображение трудно не заметить.

Долина старается выбирать теперь наряды, подчеркивающие ее стройную фигур уи осиную талию. Накануне звезда выступила на празднике в длинном платье с полупрозрачным верхом с гипюром.

Эффект «шторки» в зоне декольте позволил Долиной красиво подчеркнуть грудь, а пояс крест-накрест на талии – ее стройный стан.

«Сегодня участвовала (пела) в грандиозном празднике — отмечали 100-летие легендарного, прославленного театра им. Вахтангова! Сколько красивых, талантливых, харизматичных людей я увидела!!! Браво!!! С юбилеем», — написала звезда.

Платье Долиной длиной до самого пола переливалось на сцене гранями плиссированной юбки. Целиком образ Ларисы Александровны показала актриса Нонна Гришаева у себя в микроблоге.

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