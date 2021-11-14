«Во, кренделя выделывает»: Асмус в кульбите раскинула ноги в постели «пирожком» кверху

Актриса из фильма «Текст» похвасталась своей растяжкой на мятых простынях, дав понять, что у нее есть свои секретики.

Кристина Асмус не так давно ответила хейтерам, оправдавшись за свое «одиночество». Актриса из фильма «Текст» призналась, что ее сердце занято. Как оказалось, экс-жена резидента Comedy Club Гарика Харламова давно встречается с другим мужчиной. И даже успела перезнакомить с ним всех своих близких и друзей. Не исключено, что Асмус представила избранника и дочке Анастасии. Правда, девочка вообще не знала, что ее родители больше не вместе. После развода экс-парочка решила не травмировать ребенка.

А теперь Гарик Харламов то и дело появляется на публике с 28-летней Екатериной Ковальчук. На фоне слухов о бурном романе бывшего мужа, Кристина тоже призналась, что счастлива с другим. В своем микроблоге актриса поделилась «горячими» постельными кадрами, сделав эффектный кульбит в тесных лосинах.

«Харлашку-то, небось, так не баловала», «Ба! Ватрушкой к потолку», «Однако! Какие таланты пропадают», «Вау! Гарик в курсе?? Что он потерял», «Есть чем удивить мужичка», «Вот это формы, так в талии прогнулась», «На простынях только кульбитами баловаться», «Главное — шею не свернуть, такие позы принимая», «Во, кренделя выделывает», «Секси-мамасита», «Магические штучки», «У всех слюнки», — пишут фолловеры.

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