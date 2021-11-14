«Ауф! Вид сзади — бомбита»: Лобода в «голом» бикини сексуально присела в позе лотоса

Украинская дива в купальнике сверкнула тем, чем ее так щедро наградила матушка природа.

Светлана Лобода сразила поклонников в Instagram «горячим» пляжным снимком. Украинская дива позировала в соблазнительном мини-бикини, интимно повернувшись к камере своими упругими прелестями. В крошечных трусиках экс-солистка группы «ВИА Гра» нашла самую сексуальную позу для своих «сдобных булочек», показав, как эротично может выглядеть стройная фигура.

«О боги! Ну что за фигурка?», «Залюбовались вашим идеальным телом», «Ауф! Вид сзади — бомбита», «Эти сладкие тесемки впились в самую мякоть бедер», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «Все идеально! Прелестно», «Такая тонкая талия, а ведь мама двоих детей», «Умопомрачительная красотка», «Секси-мамасита», «У всех на пляже челюсть отпала», «Ба! Какие виды, соблазнительница», «Разгорячила всех», «На ночь и такое?! Просто запрещенка», «Морская нимфа», — пишут фолловеры.

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