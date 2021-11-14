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«Ауф! Вид сзади — бомбита»: Лобода в «голом» бикини сексуально присела в позе лотоса

Украинская дива в купальнике сверкнула тем, чем ее так щедро наградила матушка природа.

«Ауф! Вид сзади — бомбита»: Лобода в «голом» бикини сексуально присела в позе лотоса
Светлана Лобода. Фото: Instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода сразила поклонников в Instagram «горячим» пляжным снимком. Украинская дива позировала в соблазнительном мини-бикини, интимно повернувшись к камере своими упругими прелестями. В крошечных трусиках экс-солистка группы «ВИА Гра» нашла самую сексуальную позу для своих «сдобных булочек», показав, как эротично может выглядеть стройная фигура.

Певица Светлана Лобода
Светлана Лобода с трусиках повернулась к народу своими пышными ягодицами. Фото: Instagram.com/lobodaofficial

«О боги! Ну что за фигурка?», «Залюбовались вашим идеальным телом», «Ауф! Вид сзади — бомбита», «Эти сладкие тесемки впились в самую мякоть бедер», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «Все идеально! Прелестно», «Такая тонкая талия, а ведь мама двоих детей», «Умопомрачительная красотка», «Секси-мамасита», «У всех на пляже челюсть отпала», «Ба! Какие виды, соблазнительница», «Разгорячила всех», «На ночь и такое?! Просто запрещенка», «Морская нимфа», — пишут фолловеры.

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