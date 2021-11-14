Умер 55-летний Игорь Бондаренко, сыгравший в сериале «Реальные пацаны»

Четырнадцатого ноября стало известно о смерти актера Игоря Бондаренко, запомнившегося поклонникам своими ролями в сериале «Реальные пацаны», «Счастливы вместе», «Инквизитор», в фильме «Сибирский цирюльник».

Артисту было пятьдесят пять лет.

Сообщение о смерти Игоря Бондаренко появилось на сайте театра «Фэст», где Игорь Викторович служил много лет.

«Игорь Бондаренко всегда умел согревать сердца своих друзей, родных и близких. Он был душой любой компании, потрясающим рассказчиком, интересным художником и сочинителем», — говорится в некрологе на сайте театра.

Известно, что в последнее время Игорь Бондаренко тяжело болел. Недуг и стал причиной его смерти.

Отпевание и гражданская панихида состоятся в понедельник 15 ноября на основной сцене театра в Мытищах.

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