С мальдивским загаром: младший сын Юлии Барановской запечатлелся с юной рыжеволосой красоткой

Похоже, что у младшего сына популярной телеведущей Юлии Барановской, восьмилетнего Арсения появилась зазноба.

Мальчик побывал на съемках вместе со своей звездной мамой. На площадке присутствовала и модель Елена Кулецкая, известная своим романом с Димой Биланом и съемками в одном из клипов певца.

Елена Кулецкая привела с собой старшую дочку Нику, очаровательную рыжеволосую девочку пяти лет.

Судя по всему, Арсения и Нику представили друг другу, и ребята даже с удовольствием позировали для совместного фото.

Мальчик и девочка на снимке явно кокетничали.

«Подросла смена», — подписала кадр Елена Кулецкая.

Фото так понравилось Юлии Барановской, что она сделала репост в сторис своего микроблога.

Напомним, Юлия Барановская провела несколько дней со своими детьми на Мальдивах. Телеведущая и ее наследники хорошо провели время и успели отлично загореть. На фото у Арсения смуглое личико, тронутое жарким солнцем Мальдив.

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