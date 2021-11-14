«Купите коньки и встаньте на лед»: Ксения Бородина ответила хейтерам, мечтающим выгнать ее из «Ледникового периода»

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина после досадного падения во время новой программы «Ледниковый период» опять попала в номинацию на вылет.

Пытаясь удержаться на Первом канале, Ксения Бородина призвала своих подписчиков поддержать их пару с Дмитрием Соловьевым.

В сторис микроблога теледива поблагодарила поклонников, отправляющих смс-сообщения.

«Ребят, еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто продолжает отправлять смс-сообщения. Я вижу, что вы активно голосуете за нашу пару», — сказала Ксения Бородина.

На связь телеведущая вышла с очередной тренировки на катке. Уставшим голосом она обратилась к хейтерам, которые считают, что Ксении Бородиной не место на «Ледниковом периоде».

«Пожалуйста, не лезьте ко мне и в мои комментарии. Я оставляю за собой право агитировать и просить, чтобы меня поддержали. Это моя страница, мое желание и мое право это делать. Можете просто оставить меня в покое. Я не понимаю, откуда этот хейт в комментариях. Зачем вы ко мне лезете, приходите ко мне и отговариваете людей за меня голосовать. Вам что, делать нечего? Лучше купить коньки и встаньте на лед. Мы будем судить вас», — высказалась Ксения Бородина.

Напомним, это уже не первая номинация Ксении Бородиной на проекте. Преданные фанаты уже спасали ее с Дмитрием Соловьевым. Повторится ли трюк в этот раз, станет известно в субботу, 20 ноября.

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