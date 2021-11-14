«Папа не угонится»: Саша Гозиас из «Дома-2» впервые засветила отца своего сына Миши

Бывшая участница «Дома-2» Саша Гозиас решилась на смелый для себя поступок. Она тщательно скрывает от подписчиков своего мужа-бизнесмена.

Саша не называет его имени и никогда не показывает лицо. Никто не знает, как выглядит второй супруг экс-участницы «Дома-2» Саши Гозиас. Обычно говоря о муже, она называет его «Тигра».

Но видимо, Саша Гозиас так расслабилась на отдыхе в Дубае, что потеряла бдительность. Хотя, не исключено, что снимок мужа с сыном Мишей на руках она разместила намеренно, поскольку из-за повышенной секретности некоторые подписчики начали сомневаться в наличии у нее супруга.

На снимке мужчина держит сына на руках и им закрывает свое лицо. Но кое-что рассмотреть все же можно. Например, залысины на лбу мужа Саши Гозиас и седые волосы.

Фото было сделано во время отдыха в аквапарке Дубая, где годовалый сын Саши Гозиас и ее мужа Миша отлично порезвился.

«Папа не угонится», — подписала одно из видео с участием сына Саша Гозиас.

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